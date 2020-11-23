Дэнни Грин отреагировал на подписание Ибаки и Газоля, а также «слил» продление Дэвиса

Атакующий защитник «Филадельфии» Дэнни Грин отреагировал на подписание контракта между Сержем Ибакой и «Лос-Анджелес Клипперс». Грин поздравил Ибаку с переходом в калифорнийский клуб.



Напомним, стороны заключили двухлетнее соглашение на $ 19 млн. На второй год распространяется опция игрока.



31-летний тяжёлый форвард провёл предыдущие четыре сезона в «Торонто Рэпторс», в составе которого выиграл титул чемпиона НБА в 2019 году. В минувшем сезоне средние показатели Ибаки составляли 15,4 очка, 8,2 подбора, 1,4 передачи и 0,8 блокшота. За 11 матчей плей-офф Серж показал следующую статистику: 14,8 очка, 7,7 подбора, 1,2 передачи, 1,3 блока и 0,2 перехвата.



Кроме того Грин поздравил с подписанием контракта с «Лейкерс» бывшего партнёра по команде Марка Газоля.



«Поздравляю! Удачи в Лос-Анджелесе», — написал в своём «инстаграме» Грин.



Напомним, Газоль подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.



В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.



Помимо этого Дэнни Грин намекнул на продление контракта между Энтони Дэвисом и «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Ему это нравится. Поздравляю, король!» — написал Грин в «Инстаграме», отметив в записи Энтони Дэвиса, однако вскоре удалил «сториз».