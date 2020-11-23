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«Лейкерс» сохранили одного из важнейших оставшихся свободных агентов

«Лейкерс» сохранили одного из важнейших оставшихся свободных агентов
Баскетбол / НБА 0

Свободный агент Маркиф Моррис подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Ранее в СМИ появилась информация о желании играть вместе с братом в «Лос-Анджелес Клипперс», но информация не подтвердилась.

В минувшем сезоне Маркиф стал чемпионом НБА в составе «Лос -Анджелес Лейкерс». За матч он набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке. Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.

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