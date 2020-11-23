Аналитик НБА раскритиковал трансферные ходы «Лейкерс»

Аналитик НБА Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за трансфер Монтреза Харрелла.
«В „пузыре“ Трез был разоблачён. Против „Денвера“ у него не было никаких шансов защититься против больших парней. Знаете, почему? Рост Харрелла — 203 см, но он не способен защищаться не периметре. Он зверь в нападении, но не очень хорош в защите. Он будет атаковать как сумасшедший. Харрелл четвёртый по очкам в НБА в краске, потому что правда успешен в данном аспекте. Он не может защищаться, но может атаковать. Это всё что вы можете предложить? Защита „Лейкерс“ серьёзно пострадала», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.
Кроме того, Бэйлесс подверг критике тот факт, что «Лейкерс» позволили уйти Рэджону Рондо, Дуайту Ховарду и Джавэйлу Макги, придававшим команде жескость.
Напомним, Харрелл — лучший шестой игрок минувшего сезона. Тяжёлый форвард заключил с «Лейкерс» контракт на два года, за которые сможет заработать $ 19 млн. Второй год по контракту включает в себя опцию игрока.
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