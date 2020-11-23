«Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги

В Витории в перенесённом матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» принимала «Зенит».
Первая четверть прошла в малорезультативной борьбе, и удачливее в ней оказались хозяева паркета — 13:10. Во второй четверти подопечные Хавьера Паскуаля прибавили и оторвались от испанской команды на шесть очков — 24:15 в четверти и 34:28 к большому перерыву в пользу «Зенита».
После большого перерыва встреча шла в равной борьбе — по итогам третьей десятиминутки «Баскония» сумела отыграть лишь одно очко. Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Зениту» удалось довести матч до победы — 77:70.
Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 15 очков набрал Рокас Гедрайтис.
- 23 ноября 2020
-
23:18
-
23:18
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
20:50
-
20:33
-
20:00
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:15
-
16:27
-
15:56
-
15:54
-
15:47
-
14:00
-
13:40
-
12:55
-
12:26
-
12:20
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:34
-
08:38
-
08:20
-
08:02
-
03:59
-
03:53
-
02:34
-
00:58
- 22 ноября 2020
-
23:43
-
23:24
-
21:59