«Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги

В Витории в перенесённом матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» принимала «Зенит».



Первая четверть прошла в малорезультативной борьбе, и удачливее в ней оказались хозяева паркета — 13:10. Во второй четверти подопечные Хавьера Паскуаля прибавили и оторвались от испанской команды на шесть очков — 24:15 в четверти и 34:28 к большому перерыву в пользу «Зенита».



После большого перерыва встреча шла в равной борьбе — по итогам третьей десятиминутки «Баскония» сумела отыграть лишь одно очко. Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Зениту» удалось довести матч до победы — 77:70.



Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 15 очков набрал Рокас Гедрайтис.