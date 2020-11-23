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«Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги

«Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Витории в перенесённом матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» принимала «Зенит».

Первая четверть прошла в малорезультативной борьбе, и удачливее в ней оказались хозяева паркета — 13:10. Во второй четверти подопечные Хавьера Паскуаля прибавили и оторвались от испанской команды на шесть очков — 24:15 в четверти и 34:28 к большому перерыву в пользу «Зенита».

После большого перерыва встреча шла в равной борьбе — по итогам третьей десятиминутки «Баскония» сумела отыграть лишь одно очко. Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Зениту» удалось довести матч до победы — 77:70.

Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 15 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
23 ноября 2020, понедельник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
70 : 77
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Баскония: Гедрайтис - 15, Вильдоса - 11, Зоран Драгич - 9, Питерс - 8, Полонара - 8, Фалл - 8, Джекири - 7, Хенри - 4, Диоп, Куруцс, Райэсте, Седекерскис
Зенит: Понитка - 18, Пойтресс - 14, Гудайтис - 13, Пангос - 9, Бэрон - 8, Зубков - 8, Риверс - 3, Томас - 2, Фридзон - 2, Пушков, Хвостов, Холлинс
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