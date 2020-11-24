Мэджик Джонсон отреагировал на последний переход в «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рад подписанию контракта с бывшим центровым «Торонто Рэпторс» Марком Газолем.
«Вау! После подписания Марка Газоля у «Лейкерс» есть глубина на каждой позиции. Это определенно, без всякого сомнения, команда чемпионского уровня. Забавный факт: «Лейкерс» выбрали Марка Газоля на драфте, а затем обменяли на брата Пау», – написал Мэджик Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.
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