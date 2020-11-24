Монтрез Харрелл объяснил, почему сменил «Клипперс» на «Лейкерс»

Лучший шестой игрок НБА прошлого сезона Монтрез Харрелл объяснил своё решение покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» и перейти в стан принципиальных соперников из «Лейкерс».

«Если ты провёл продолжительный отрезок карьеры в какой-то команде, то будешь хотеть продолжать играть и расти в ней. Конечно, я до сих пор очень уважаю этих парней и «Клипперс». Но хотели ли они, чтобы я остался? Мне так не кажется.

Я определённо выберу ту команду, которая хочет меня, и тех парней, с которыми я быстро налажу отношения.

Когда играл за «Клипперс», то выкладывался на все сто в каждом матче. В «Лейкерс» я хочу делать то же самое. Мне повезло оказаться в команде, которая была достаточно сильной и глубокой, чтобы выиграть чемпионат в прошлом сезоне.

Дополнить «Лейкерс» несложно. Ты играешь с двумя ведущими суперзвёздами лиги. Их достижения говорят сами за себя», – цитирует Харрелла AP News.

В начале сентября Харрелл впервые в карьере был признан лучшим шестым игроком НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах (2 — в старте) за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая 18,6 очка, собирая 7,1 подбора, совершая 1,7 передачи и 1,1 блок-шота. В октябре Монтрез был удостоен награды НБА за самоотверженность на площадке.



Харрелл — 32-й номер драфта НБА 2015 года. Это был его пятый сезон в лиге. Карьеру в НБА он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а с сезона-2017/2018 выступал за «Клипперс».