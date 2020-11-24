«Хьюстон» разочарован, что об обменном запросе Джеймса Хардена стало известно так рано

Менеджмент «Хьюстон Рокетс» остался крайне недоволен тем факто, что информация о желании Джеймса Хардена перейти в другой клуб просочилась в СМИ столь быстро, сообщает журналист Sports Illustrated Фарбод Эснаашари.



«Как сообщают мои источники, «Рокетс» были недовольны тем, что информации относительно запроса на обмен Хардена просочилась так рано. Джеймс, как только мог, громко заявлял о желании перехода в «Нетс». «Хьюстон» считает, что у них есть рычаги воздействия в этой ситуации. Цель Хардена остается прежней», — написал Эснаашари на своей странице в «Твиттере».



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы