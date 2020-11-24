Российский проспект NCAA Захар Ведищев рассказал о жизни в США

Российский атакующий защитник команды университета Юты Захар Ведищев в комментарии «Чемпионату» рассказал о жизни в США.
— Три месяца назад ты уехал в США. Можешь подвести промежуточные итоги?
— Да, времени было достаточно, так что адаптация прошла хорошо. Думаю, как и у других в нашей команде. Здорово, что у нас собрались ребята из разных уголков планеты: США, Канады, Польши, Португалии, Австралии… Есть и парень с Украины — можно и по-русски поговорить, посмеяться, от английского отдохнуть. С нетерпением ждём начала сезона.
— У университета Юты сильные баскетбольные традиции. Сэм Меррилл выставил себя на драфт НБА, и его выбрал «Милуоки». Насколько это значимое событие для вашей команды?
— Меррилл — очень хороший игрок, последние два года был лидером университета. Он доказал, что готов играть на следующем уровне. Все здесь желают ему удачи и, конечно же, будут следить за его карьерой. И он не единственный, кто получил шанс представлять университет в сильнейшей лиге мира, до него в НБА играли семь игроков Юты. Уверен, что будут и ещё ребята. В престижный рейтинг SI по итогам прошлого сезона кроме Меррилла вошел португалец Нееми Кета. Он очень перспективный центровой, все говорят, что, скорее всего, его выберут на драфте в следующем году.
— Есть ли в команде ещё ребята, которые намерены пойти на драфт в следующем сезоне?
— Сейчас трудно заглядывать настолько далеко, всё станет ясно ближе к концу этого сезона. Только тогда можно будет говорить, на каком уровне находится тот или иной игрок.
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