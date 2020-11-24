Российский проспект NCAA Захар Ведищев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона

Российский атакующий защитник команды университета Юты Захар Ведищев в комментарии «Чемпионату» поделился ожиданиями от предстоящего сезона в студенческом баскетболе.
"— Учёба или спорт — что на первом месте?
— В учёбе поблажек особых не дают из-за того, что ты в команде университета, учиться приходится по полной, но у меня с этим проблем нет. Я уже учился здесь в академии и знаком с этой системой. А сотрудники клуба всегда готовы нам помочь и стараются следить за тем, чтобы у нас были приличные оценки.
— Расскажи про особенности подготовки в такой непростой период. Как проходят занятия, учитывая ограничения по ковиду?
— Ситуация с коронавирусом не мешает нашей подготовке. Конечно, если у кого-то находят инфекцию, он отправляется на карантин, но всё остальное в рамках тренировочного процесса происходит в обычном режиме. Мы полностью готовы к старту сезона.
— Американский баскетбол считается атлетичным. И судя по фотографиям с тренировок, физическую форму ты улучшил.
— В современном баскетболе высокого уровня очень важна общая физическая подготовка, этому здесь уделяется много внимания. У нас хороший тренер, и я считаю, что смогу серьёзно улучшить форму.
— В «Невежисе» и в «Локо» ты был, пожалуй, самым младшим в коллективе. Облегчает ли ситуацию то, что сейчас в команде сверстники?
— Если честно, у меня давно не было такого, что в команде все ребята почти одного возраста. Конечно, это влияет положительно. Мне нравится проводить время со сверстниками, у нас общие интересы, есть что обсудить. А если посмотреть на эту ситуацию с обратной стороны — у меня, в отличие от партнеров по команде, уже есть опыт игры на взрослом уровне, притом весьма серьезном. Это сейчас очень мне помогает, я знаю, как устроен профессиональный взрослый баскетбол. Думаю, что благодаря этому на данный момент я чувствую игру даже немного лучше, чем одноклубники.
— Какие ожидания от предстоящего сезона?
— Я, во-первых, очень соскучился по самому баскетболу. Даже не помню, когда я так долго не участвовал в матчах. Надеюсь, этот сезон принесёт как команде, так и мне лично хорошие результаты".
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