Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на продление Маркифа Морриса в «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о сохранении в составе Маркифа Морриса, который подписал с калифорнийцами новый контракт.

«Да! Давай сделаем это снова», — написал Леброн в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Кроме того на новый контракт Морриса с командой отреагировал и легендарный Мэджик Джонсон.

«Я очень рад, что Маркиф Моррис подписал новый контракт с „Лейкерс“. Его реализация 42% бросков с дальней дистанции в плей-офф освободила площадку для звёзд команды в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», — написал Джонсон.

В минувшем сезоне Маркиф стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За матч он набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке.