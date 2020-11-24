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Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на продление Маркифа Морриса в «Лейкерс»

Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на продление Маркифа Морриса в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о сохранении в составе Маркифа Морриса, который подписал с калифорнийцами новый контракт.

«Да! Давай сделаем это снова», — написал Леброн в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Кроме того на новый контракт Морриса с командой отреагировал и легендарный Мэджик Джонсон.

«Я очень рад, что Маркиф Моррис подписал новый контракт с „Лейкерс“. Его реализация 42% бросков с дальней дистанции в плей-офф освободила площадку для звёзд команды в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», — написал Джонсон.

В минувшем сезоне Маркиф стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За матч он набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке.

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