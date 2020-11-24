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Эксперт: Майкл Джордан сейчас смеётся над Леброном Джеймсом

Эксперт: Майкл Джордан сейчас смеётся над Леброном Джеймсом
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что у Майкла Джордана вызывают насмешки попытки форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса переманить в команду лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Я не сомневаюсь, что «Лейкерс» пытаются заполучить Янниса. Я не думаю, что это в интересах «Лейкерс». Это в интересах Леброна Джеймса. Леброну Джеймсу нужны Энтони Дэвис и Яннис Адетокунбо, чтобы догнать Майкла Джордана — вот что должно произойти. Я не сомневаюсь в этом ни секунды, потому что ему нужно выиграть шесть титулов. Я думаю, Яннису так же нужны Леброн и Дэвис. Яннис не может в одиночку привести команду к титулу, точно так же, как и Леброн не мог это сделать в «Кливленд Кавальерс». Это очевидно.

Если бы у Леброна в команде были Яннис и Дэвис, он мог бы в большей степени быть чистым разыгрывающим и отвечать за построение атак. Это сработало бы. Возможно, он выиграл бы шесть титулов. Майкл Джордан сейчас где-то смеётся над Леброном, потому что это было бы последней вещью, которую он бы попытался осуществить, когда играл», — приводит слова Бэйлесса Essntially Sports.

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