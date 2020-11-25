В «Лейкерс» не расстроились из-за ухода Дуайта Ховарда

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не испытывало разочарования по поводу ухода из команды центрового Дуайта Ховарда. Об этом рассказал обозреватель Марк Медина, ссылаясь на слова генерального менеджера калифорнийцев Роба Пелинки.

«Генеральный менеджер Пелинка совсем не боялся потерять Ховарда. Дуайт хотел получить в команде большую роль и более лучший контракт. Но „Лейкерс“ не были готовы использовать его, как игрока стартовой пятёрки», — приводит слова Медины Pick and Roll.

Напомним, в минувшем сезоне Ховард в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в карьере завоевал титул чемпиона. В межсезонье он перебрался в «Филадельфию Сиксерс». «Лейкерс» на позицию центрового подписали опытного Марка Газоля.