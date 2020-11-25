Райан Брокхофф подписал контракт с клубом НБА
Атакующий защитник Райан Брокхофф согласовал контракт с клубом НБА «Филадельфией Сиксерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Райан летом уже подписывал контракт с «Сиксерс», но не смог принять участие в рестарте сезона НБА из-за коронавируса у жены.
Райан начинал нынешний сезон в составе «Даллас Маверикс». В чемпионате сезона-2019/2020 он провёл 17 матчей, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи. В ходе сезона он был отчислен из ростера техасского клуба. В СМИ распространялась информация о том, что Брокхофф вернётся в Европу, в том числе ходили слухи, что он присоединится к ЦСКА.
Напомним, Райану не чужд европейский и в частности российский баскетбол. В прошлом он успешно защищал цвета «Локомотива-Кубань».
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