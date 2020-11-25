«Клипперс» выставили на обмен одного из лучших игроков

«Лос-Анджеле Клипперс» хотят обменять атакующего защитника Лу Уильямса до начала сезона-2020/2021, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн со ссылкой на анонимных функционеров НБА.
«Приобретение Сержа Ибаки и Люка Кеннарда – это только начало. Многие команды ожидают, что «Клипперс» обменяют Лу Уильямса, чтобы создать условия для старта с чистого листа после того, как они проиграли серию плей-офф с «Денвер Наггетс», лидирую со счётом 3-1», – приводит слова Стайна The New York Times.
У трёхкратного лучшего шестого игрока НБА Уильямса по текущему контракту с «Клипперс» остался один год на $ 8 млн. Ранее из «Клипперс» в «Лейкерс» перешёл тяжёлый форвард Монтрез Харрелл, который вместе с Уильямсом образовывал одну из лучших связок запасных игроков в НБА.
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