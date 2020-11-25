«Сакраменто» отпустил Богдана Богдановича в «Атланту»

«Сакраменто Кингз» не стал повторять финансовое предложение конкурентов и отпустил сербского атакующего защитника Богдана Богдановича в «Атланту Хоукс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Ранее ограниченно свободный агент Богданович принял оффер-шит «Атланты». «Хоукс» предложили защитнику четырёхлетний контракт на $ 72 млн. «Сакраменто» мог в течение 48 часов повторить это предложение, но отказался от данного решения.

В минувшем сезоне сербский защитник набирал за «Сакраменто» 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.



Сообщалось, что Богданович перейдёт в «Милуоки Бакс» по схеме сайн-энд-трейд, но сделка сорвалась. «Атланта» помимо Богдана также ранее выдала крупные контракты Рэджону Рондо и Данило Галлинари.