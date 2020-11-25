Лавар Болл выбрал величайшего игрока всех времён между Леброном и Джорданом
Лавар Болл считает, что Майкл Джордан опережает Леброна Джеймса в гонке величайших баскетболистов всех времён. Ламело Болл, сын Лавара, будет выступать в команде «Шарлотт Хорнетс», владельцем которой является Джордан.
«Величайший из всех, как это измерить? Вы измеряете это победами и тем, что сделано при этих победах. Я не говорю о том, что нужно выиграть 12 перстней в пяти разных командах. Я говорю о парне, который выходил в финал, который был главным игроком при победах в финале НБА шесть раз подряд. Нельзя считаться величайшим с поражениями в послужном списке. У Джордана нет проигрышей в финале. Так что величайшим будет Майкл Джордан. Пока мои мальчики не добьются успеха, что и произойдёт в будущем», — приводит слова Болла Clutch Points.
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