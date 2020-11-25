Дуайт Ховард рассказал, как использовал психологическую атаку против Николы Йокича

Центровой Дуайт Ховард рассказал, как в плей-офф он старался психологически воздействовать на Николу Йокича из «Денвер Наггетс», чтобы обеспечить победу «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Самое безумное заключалось в том, что мы все останавливались в одном отеле. Для меня это была ментальная война. Я хотел залезть ему в голову любым возможным способом. Их столовая была фактически через коридор от нашей. Так что мы видели их каждый день. Я заходил туда, говорил со всеми.
Иногда битва выигрывается вне площадки. Это было самое главное — я просто хотел поселиться у него в голове. Он был для них ключом к победе в регулярном чемпионате. А я хотел давить на него не только физически, но и ментально.
В итоге каждый раз, когда я вставал на скамейку во время игр, он смотрел туда. Каждый раз, когда он разминался, я пробегал мимо и говорил: «Эй, я здесь, с тобой». И это отлично сработало для нашей команды», — цитирует Ховарда Larry Brown Sports.
Напомним, в минувшем сезоне Ховард в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в карьере завоевал титул чемпиона. В межсезонье он перебрался в «Филадельфию Сиксерс». «Лейкерс» на позицию центрового подписали опытного Марка Газоля.
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