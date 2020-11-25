Появился новый сильный претендент на трансфер Джеймса Хардена
Аналитик НБА Бретт Сигел заявил, что «Майами Хит» является реальным претендентом на обмен защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
«Если не считать „Бруклин Нетс“ и „Филадельфию Сиксерс“, есть один сильный претендент на обмен Джеймса Хардена из „Рокетс“. Это „Майами Хит“. Горан Драгич не является долгосрочным решением на позиции разыгрывающего, а Бэм Адебайо не представляет собой стабильного скорера, как некоторые другие представители передней линии в НБА. Джимми Батлеру снова придётся выступать в качестве ведущего скорера. Привлечение Джеймса Хардена в помощь Батлеру станет большой опасностью для противников, учитывая качество ролевых игроков „Майами“, — приводит слова Сигела Parlons Basket.
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