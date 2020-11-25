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Появился новый сильный претендент на трансфер Джеймса Хардена

Появился новый сильный претендент на трансфер Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Бретт Сигел заявил, что «Майами Хит» является реальным претендентом на обмен защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

«Если не считать „Бруклин Нетс“ и „Филадельфию Сиксерс“, есть один сильный претендент на обмен Джеймса Хардена из „Рокетс“. Это „Майами Хит“. Горан Драгич не является долгосрочным решением на позиции разыгрывающего, а Бэм Адебайо не представляет собой стабильного скорера, как некоторые другие представители передней линии в НБА. Джимми Батлеру снова придётся выступать в качестве ведущего скорера. Привлечение Джеймса Хардена в помощь Батлеру станет большой опасностью для противников, учитывая качество ролевых игроков „Майами“, — приводит слова Сигела Parlons Basket.

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