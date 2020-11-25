Матча звёзд НБА в сезоне-2020/2021 не будет

НБА объявила, что Матч звёзд-2021 в Индианаполисе перенесён на февраль 2024 года, сообщает инсайдер Марк Стайн.

Матч звёзд, запланированный на 12–14 февраля 2021 года, пройдёт 16–18 февраля 2024 года. В 2022 году Матч всех звезд НБА состоится в Кливленде, в 2023-м – в Солт-Лейк-Сити.

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через 6 дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5–10 марта. 16 мая — завершается регулярный сезон. 17–21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8–22 июля — финал НБА.