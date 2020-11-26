Экс-игрок НБА рассказал, как его наказали за отказ пойти в стрип-клуб

Экс-игрок НБА Шон Брэдли рассказал, как заплатил штраф $ 10 тыс. за отказ пойти в стрип-клуб вместе со всей командой. Выступавший за «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» и «Даллас Маверикс» Брэдли является мормоном.
«Однажды владелец одной из моих команд позвонил мне и сказал, что организовал обязательную встречу для всех игроков. Сказал, что это закусочная, но название ресторана не внушало мне доверия. Затем я спросил, был ли это стриптиз-клуб, и он сказал мне, что это единственное место, которое он может забронировать. Я ответил, что не пойду, что это слишком недопустимо для моих религиозных и моральных ценностей. Владелец сказал мне, что если я не поеду, будет штраф в размере $ 10 тыс. Я просто сказал ему, что отказываюсь, и что, если он захочет наказать меня за отказ пойти в стриптиз-клуб, он может штрафовать меня», — приводит слова Брэдли Parlons Basket.
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