Римас Куртинайтис: наша игра улучшается, просто порой не хватает спортивного счастья

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой»

«Альба» — молодая и очень быстрая команда, которая играет в испанском стиле, исходя из установок своего тренера-испанца Ренесеса. Игроки «Альбы» хорошо бросают из-за дуги и являются одними из самых быстрых в Евролиге. Нам необходимо соответствовать их скорости, тогда все будет в порядке; если не сможем этого сделать и соперник нас «забегает», возникнут проблемы. Мы хорошо подготовились, но по-прежнему ошибаемся в мелочах: не подбираем один мяч, фолим там, где не нужно, не забиваем из-под кольца. Этот маленький «мусор» нужно убрать, так как по большому счету наша игра улучшается, просто порой не хватает спортивного счастья, чтобы мы могли выиграть матч с разницей в одно очко. Мы этого добились против ЦСКА и «Зенита», после чего сделали небольшой шаг назад. Мы готовы морально, мы сильны, у нас есть амбиции, поэтому в Берлин едем за победой», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».