Марк Газоль раскрыл причину перехода в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль заявил, что главной причиной перехода в команду стало его желание выиграть ещё один титул НБА после чемпионства с «Торонто Рэпторс» в 2019 году.
«Я думаю, что есть много интересных историй о моём переходе в „Лейкерс“. Они выбрали меня на драфте, но сразу же обменяли на брата Пау, за ростом которого я наблюдал многие годы. В конце концов, решение было принято исходя из моего желания выиграть новый титул. Слухи о переходе в „Барселону“ были полностью ложными. Возможно, люди пытались принять решение за меня, потому что я никогда не упоминал о возвращении в Испанию. Я даже не разговаривал с „Барселоной“. Но, к сожалению, это мир, в котором мы живём: слухи вбрасываются, и все сразу же их повторяют», — цитирует Газоля Parlons Basket.
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