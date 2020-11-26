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«Сакраменто» наметил громкую трансферную цель после разрешения уйти Богдану Богдановичу

«Сакраменто» наметил громкую трансферную цель после разрешения уйти Богдану Богдановичу
Баскетбол / НБА 0

«Сакраменто Кингз» хотят подписать центрового Хассана Уайтсайда после разрешения ограниченному свободному агенты Богдану Богдановичу уйти в «Атланта Хоукс» на 4-летний контракт стоимостью $ 72 млн, сообщает NBA Central.

Уайтсайд минувший сезон провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 15,5 очка и совершая 13,5 подбора. В регулярном сезоне он заблокировал 196 бросков соперников (2,9 – за игру), став лучшем по этому показателю в НБА. Для сравнения, у идущего вторым Брука Лопеса – 163.

Отмечается, что «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» также готовы взять к себе Хассана, если баскетболист согласится на понижение зарплаты. Уайтсайд был задрафтован под общим 33-м номером командой «Сакраменто Кингз» в 2010 году.

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