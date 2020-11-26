Врачи вынесли вердикт по Клэю Томпсону после сделанной операции по восстановлению ахилла

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в Лос-Анджелесе перенёс операцию по восстановлению ахилла, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Пятикратный участник Матча звёзд НБА, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения ахилла. Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл.
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» не примет участия в сезоне-2020/2021. Клэй уже пропустил предыдущий розыгрыш чемпионата из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Ту травму он получил в шестом матче финальной серии НБА сезона-2018/2019, команда из Калифорнии уступила «Торонто Рэпторс» и упустила возможность завоевать титул в третий раз кряду.
Напомним, на состоявшемся драфте НБА «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Уайзмена. «Уорриорз» приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора для усиления задней линии во время травмы Томпсона.
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