Игрок «Клипперс» Маркус Моррис подколол брата, подписавшего мизерный контракт в «Лейкерс»
Форвард Маркус Моррис пошутил над своим братом Маркифом, который заключил с «Лос-Анджелес Лейкерс» минимальное соглашение.
Маркус напомнил брату, что сам он подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» контракт на $ 64 млн. При этом выяснилось, что близнецы по-прежнему пользуются общим банковским счётом.
«Эти 64 миллиона будут отлично смотреться на нашем общем счёте 😅», – написал Маркус на своей странице в «Твиттере».
Маркиф Моррис же в ответ язвительно написал, что стал первым из братьев, кто выиграл титул. И добавил, что собирается завоевать второе чемпионство в следующем году. В минувшем сезоне Маркиф в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» за матч набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке.
- 26 ноября 2020
-
12:13
-
12:03
-
11:54
-
11:20
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:20
-
08:47
-
08:25
-
08:19
-
07:00
-
06:10
-
05:15
-
04:30
-
03:07
-
02:03
-
01:45
-
01:40
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:06
-
00:51
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:20
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:41
-
22:03
-
21:42
-
20:13
-
20:10
Партнерский контент