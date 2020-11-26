Игрок «Клипперс» Маркус Моррис подколол брата, подписавшего мизерный контракт в «Лейкерс»

Форвард Маркус Моррис пошутил над своим братом Маркифом, который заключил с «Лос-Анджелес Лейкерс» минимальное соглашение.



Маркус напомнил брату, что сам он подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» контракт на $ 64 млн. При этом выяснилось, что близнецы по-прежнему пользуются общим банковским счётом.



«Эти 64 миллиона будут отлично смотреться на нашем общем счёте 😅», – написал Маркус на своей странице в «Твиттере».



Маркиф Моррис же в ответ язвительно написал, что стал первым из братьев, кто выиграл титул. И добавил, что собирается завоевать второе чемпионство в следующем году. В минувшем сезоне Маркиф в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» за матч набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке.