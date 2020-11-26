Эксперт: «Лейкерс» стали сильнее? Похоже, вы все слепые сектанты

Аналитик НБА Скип Бэйлесс не разделяет всеобщего восторга по поводу комплектации состава «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье.

«Я всё время слышу похвалу за то, что „Лейкерс“ уже выиграли рынок свободных агентов и стали сильнее. Похоже, вы все слепые сектанты и продолжаете игнорировать, насколько „Лейкерс“ ослабли. Они потеряли больше, чем приобрели, поэтому они не улучшились, а стали слабее! Деннис Шредёр будет лучше, чем Рэджон Рондо в плей-офф? Рондо сыграл 121 матч в плей-офф за свою карьеру и четыре раза становился лучшим плеймейкером по итогам сезона. Шрёдер сыграл 46 матчей, в среднем делает четыре передачи. В семи играх, которые он сыграл в составе „Оклахома-Сити Тандер“ с „Хьюстон Рокетс“ в прошлом сезоне, Шрёдер реализовал 29% трёхочковых. Рондо реализовал 40% из-за дуги за весь плей-офф!» — приводит слова Бэйлесса Parlons Basket.