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Рашид Уоллес оценил, как будут сочетаться Кайри Ирвинг и Джеймс Харден в «Бруклине»

Рашид Уоллес оценил, как будут сочетаться Кайри Ирвинг и Джеймс Харден в «Бруклине»
Баскетбол / НБА 0

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Рашид Уоллес выразил мнение, что «Бруклин Нетс» не удастся эффективно использовать сочетание Кайри Ирвинга с Джеймсом Харденом.

«Нет. Я думаю, что это не сработает для «Нетс». Посмотрите на этих двух игроков! Мы знаем, что Харден — машина для набора очков, но он требует, чтобы мяч был в его руках.

Кайри Ирвинг также может работать лишь с мячом в руках, так как он чистый разыгрывающий. Иначе его не использовать. Я не знаю, можно ли держать их на площадке одновременно, поскольку они оба хотят, чтобы мяч был у них», — приводит слова Уоллеса NBAHolics.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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