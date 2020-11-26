Марк Газоль прояснил намерения Пау по возвращению в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль заявил, что его старший брат Пау хочет вернуться в калифорнийскую команду, с которой ранее дважды становился чемпионом НБА.

«Не очень люблю социальные сети и слухи оттуда, но я знаю, что Пау любит Лос-Анджелес и «Лейкерс». Очевидно, он чувствует себя в этом городе как дома, поэтому я уверен, что он хотел бы вернуться. Но это вопрос в компетенции Роба Пелинки и владельцев франшизы», — приводит слова Марка Газоля Clutch Points.

Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца в межсезонье претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.