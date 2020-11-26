ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

В Москве завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».

Первая четверть осталась за гостями — 20:17. Во второй десятиминутке «Реалу» удалось удержать шаткое преимущество — 38:35. После большого перерыва подопечные Итудиса прибавили и не только отыгрались, но к концу третьей четверти даже вышли вперёд — 58:55. В заключительном игровом отрезке обе команды могли вырвать победу, но удача сопутствовала команде из России. Уступая со счётом 70:71 за 24 секунды до финальной сирены, ЦСКА получил владение. Майк Джеймс реализовал три с фолом за 2,5 секунды до окончания основного времени, а затем реализовал штрафной. Итог — победа ЦСКА со счётом 74:73.

Самым результативным в составе победителей стал лидер команды — разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 28 очков. Коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Торнике Шенгелия. У «Реала» самым результативным был набравший 15 очков Трэй Томпкинс.