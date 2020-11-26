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ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».

Первая четверть осталась за гостями — 20:17. Во второй десятиминутке «Реалу» удалось удержать шаткое преимущество — 38:35. После большого перерыва подопечные Итудиса прибавили и не только отыгрались, но к концу третьей четверти даже вышли вперёд — 58:55. В заключительном игровом отрезке обе команды могли вырвать победу, но удача сопутствовала команде из России. Уступая со счётом 70:71 за 24 секунды до финальной сирены, ЦСКА получил владение. Майк Джеймс реализовал три с фолом за 2,5 секунды до окончания основного времени, а затем реализовал штрафной. Итог — победа ЦСКА со счётом 74:73.

Самым результативным в составе победителей стал лидер команды — разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 28 очков. Коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Торнике Шенгелия. У «Реала» самым результативным был набравший 15 очков Трэй Томпкинс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
26 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
74 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ЦСКА: Джеймс - 28, Шенгелия - 15, Клайберн - 11, Милутинов - 8, Фойгтман - 5, Хиллиард - 5, Хэкетт - 2, Антонов, Боломбой, Курбанов, Ухов, Хоменко
Реал Мадрид: Томпкинс - 15, Дек - 14, Льюль - 13, Рэндольф - 13, Тавареш - 8, Абальде - 5, Кэрролл - 3, Алосен - 2, Гаруба Алари, Козёр, Лапровиттола, Тэйлор
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