Невероятный победный бросок Майка Джеймса в матче ЦСКА — «Реал»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс забил невероятный победный трёхочковый бросок с фолом в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (74:73).

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Первая четверть осталась за гостями — 20:17. Во второй десятиминутке «Реалу» удалось удержать шаткое преимущество — 38:35. После большого перерыва подопечные Итудиса прибавили и не только отыгрались, но к концу третьей четверти даже вышли вперёд — 58:55. Итог — победа ЦСКА со счётом 74:73.

Самым результативным в составе победителей стал лидер команды — разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 28 очков. Коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Торнике Шенгелия. У «Реала» самым результативным был набравший 15 очков Трэй Томпкинс.