Итудис, Джеймс и Шенгелия высказались о победе над «Реалом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, защитник Майк Джеймс и тяжёлый форвард Торнике Шенгелия поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (74:73).

«Поздравляю свою команду. Нам удалось сыграть более активно во второй половине. Мы переиграли их. Мы не очень продуктивны в ассистах, но для результативных передач нужны две составляющие: парень, который отдаёт, и парень, который забивает. Мы нашли способ справиться. У Майка Джеймса выдалась очень хорошая игра. Он забивал потрясающие броски, а все остальные его потрясающе поддерживали. Торнике Шенгелия, Никола Милутинов, Йоханнес Фойгтманн, Уилл Клайберн бились за подборы и забивали очки второго шанса. Мы защищались намного лучше. Конечно, нас должен беспокоить тот факт, что совершили 10 потерь. Мы одерживаем победу. Поздравляю игроков. Они нашли способ. Продолжение следует», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.



«Я просто пытался быть агрессивным, как обычно. Думаю, у меня кое-что получилось. Соперники пытались сыграть пик-н-ролл практически без посторонней помощи, просто с помощью двух игроков. Поэтому, когда они это делают, я должен быть агрессивным. Мне пришлось взять на себя несколько бросков. Возможно, сложных бросков, но сегодня я вошёл в ритм, это сработало. Мы пытаемся продвигаться вперёд, набираем обороты. Хотим защитить преимущество нашей площадки. Мы уже проиграли один матч дома и не хотим делать это снова. «Реал» — хорошая команда, так что для нас это хорошая победа", — отметил Джеймс.



«Несмотря на наши потери и что мы проиграли много подборов в атаке за последние пару минут, продолжали бороться и продолжали верить в себя. В конце у «Реала» было преимущество "+1". Майк Джеймс забил потрясающий бросок, и мы одержали победу. Все знают, что «Реал» — один из самых сложных соперников, особенно по игре в защите. Это не сюрприз, и мы не в первый раз играем с ними, у нас тоже была своя тактика. В большинстве случаев она сработала. Вот почему мы выиграли», — добавил Шенгелия.