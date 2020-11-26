ЦСКА покорил уникальное достижение с историческим антирекордом в матче с «Реалом»

ЦСКА сделал всего 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (74:73), сообщает официальный сайт турнира.
Это повторение исторического антирекорда ЦСКА по ассистам. 4 передачи баскетболисты «армейцев» отдавали 14 февраля 2002 года в матче с итальянским «Скиппером» (75:77). ЦСКА удалось покорить уникальное достижение, впервые одержав победу в матче со столь низким количеством ассистов.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Самым результативным в составе победителей стал лидер команды — разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 28 очков. Коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Торнике Шенгелия. У «Реала» самым результативным был набравший 15 очков Трэй Томпкинс.
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