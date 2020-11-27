«Лейкерс» приняли решение по Костасу Адетокунбо

Форвард Костас Адетокунбо подписал новый двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.



В прошлом сезоне Костас набирал в среднем 1,4 очка, 0,6 подбора и 0,4 передачи в 5 матчах за «Лейкерс» в НБА. Большую часть времени Адетокунбо выступал в Лиге развития.

Костас Адетокунбо — младший брат форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетонкубо. Он провёл первый сезон в составе «Лейкерс» и завоевал титул. Яннис в составе «Бакс» ни разу не доходил до финала плей-офф НБА. Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.