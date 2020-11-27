«Лейкерс» приняли решение по Костасу Адетокунбо

Форвард Костас Адетокунбо подписал новый двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.
В прошлом сезоне Костас набирал в среднем 1,4 очка, 0,6 подбора и 0,4 передачи в 5 матчах за «Лейкерс» в НБА. Большую часть времени Адетокунбо выступал в Лиге развития.
Костас Адетокунбо — младший брат форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетонкубо. Он провёл первый сезон в составе «Лейкерс» и завоевал титул. Яннис в составе «Бакс» ни разу не доходил до финала плей-офф НБА. Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
- 27 ноября 2020
-
01:09
-
00:59
-
00:51
-
00:32
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:58
-
23:45
-
23:41
-
23:20
-
22:50
-
22:41
-
21:53
-
20:57
-
20:55
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:33
-
18:56
-
18:27
-
17:58
-
16:40
-
15:31
-
15:08
-
14:33
-
13:35
-
12:51
-
12:13
-
12:03
-
11:54
-
11:20
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:20