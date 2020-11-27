«Бакс», «Сиксерс», «Буллз», «Пеликанс», «Кингз», «Юта», «Индиана» сделали новые подписания

«Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Юта Джаз» и «Индиана Пэйсерс» совершили очередные подписания.



Официальный сайт НБА сообщил, что «Юта» подписала новый двусторонний контракт с форвардом Джарреллом Брэнтли. 24-летний игрок был выбран «Индианой» под 50-м номером драфта-2019, после чего «Пэйсерс» обменяли права на баскетболиста в «Джаз».

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, разыгрывающий Деррик Уолтон продолжит свою карьеру в составе «Филадельфии». 25-летний игрок договорился о подписании однолетнего контракта с «Сиксерс». В прошлом сезоне Уолтон провел 3 матча за «Детройт Пистонс» и 23 за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал в среднем 2,1 очка за игру.

Также Войнаровски сообщил, что свободный агент Зак Норвелл договорился об однолетнем контракте с «Чикаго». Карьеру в «Буллз» продолжит и тяжёлый форвард Ноа Вонле, прошлый сезон он провёл в составе «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз», где набирал 3,7 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.

Портал ESPN написал, что центровой Уилл Магней заключит двусторонний контракт с «Пеликанс». В сезоне-2019/2020 чемпионата он набирал 8,0 очка и 6,0 подбора в среднем за матч и получил награду самому прогрессирующему игроку.



Всё тот же Войнаровски сообщил, что форвард Фрэнк Камински договорился о подписании однолетнего соглашения с «Сакраменто». В прошлом сезоне он провёл 39 матчей за «Финикс Санз», в среднем набирая 9,7 очка, 4,5 подбора и 1,9 передачи. Также «Кингз» решили продолжить сотрудничество с 23-летним защитником Дакуаном Джеффрисом. Как утверждает инсайдер Шэмс Чарания, молодой игрок подписал с клубом новый двухлетний контракт на $ 3 млн.



Согласно сообщению журналиста Зака Лоу, «Бакс» решили усилиться канадцем Ником Стаускасом. Бывший 8-й номер драфта подпишет однолетний контракт с «Милуоки». Прошлый сезон Стаускас провёл в составе испанской «Басконии».



Свингмен Келан Мартин продолжит карьеру в «Пэйсерс». 25-летний игрок подпишет с «Индианой» двухлетний контракт. Мартин провёл один сезон в НБА в составе «Миннесоты».