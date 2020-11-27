Лавар Болл: «Лейкерс» должны прислать мне открытку с благодарностью после чемпионства

Лавар Болл поделился мнением о чемпионстве «Лос-Анджелес Лейкерс», который взял титул чемпиона НБА, обыграв в финале плей-офф «Майами Хит».
«Я рад, что они победили. «Лейкерс» всегда будут моей командой, потому что я из Лос-Анджелеса. Но успех, которого они добились… вы играли в «пузыре», никуда не ездили, у вас есть два лучших игрока, вы должны были победить», — приводит слова Болла Essentially Sports.
Лавар также пошутил над своими предыдущими заявлениями о том, что «Лейкерс» не выиграют без его сына Лонзо Болла.
«Лейкерс» нужно прислать мне открытку с благодарностью за то, что я дал им стимул к победе. Вы знаете, они говорили об этом целый год. Кто бы мог подумать, что мои слова будут жить в головах людей целый сезон. Они могли бы просто сказать, что я был не прав. Но после этого… я спокойно ложился спать и не думал ни о чём, а «Лейкерс» думали», — добавил отец Лонзо.
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