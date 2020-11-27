Факундо Кампаццо высказался о Флорентино Пересе после ухода из «Реала»

29-летний аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо, который покинул «Реал» ради перехода в НБА, рассказал о своём отношении к президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.



«Мадрид дал мне практически все. Помимо игровых качеств и титулов он сформировал меня как человека, которым я являюсь сейчас. Я говорю про друзей, коллег. И особенно про Флорентино Переса. Это «мой президент», как я всегда заявлял. Он так сильно помогал мне все эти годы, верил в меня и мою игру, что я буду ему бесконечно благодарен», — приводит слова Кампаццо Defensa Central.



Ранее стало известно, что Кампаццо продолжит карьеру в клубе НБА «Денвер Наггетс». К Факундо проявляли «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».