Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Си Джей Макколлум оценил вероятность обмена Джеймса Хардена в «Бруклин»

Си Джей Макколлум оценил вероятность обмена Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился мнением о возможном переходе Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» и потенциальной компенсации за его обмен.

«Я не думаю, что это произойдёт. Мне нравится Карис ЛеВерт, Спенсер Динвидди, Джарретт Аллен и те драфт-пики, что «Бруклин» может предложить. Но если вы поставите себя на место «Хьюстона», то с их стороны это будет игра ва-банк. Они же взяли Джеймса лицом франшизы и привели ему нужных игроков… Но если в сделку будет включён Кайри Ирвинг, я бы согласился», — приводит слова Макколлума Parlons Basket.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020