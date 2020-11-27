Си Джей Макколлум оценил вероятность обмена Джеймса Хардена в «Бруклин»

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился мнением о возможном переходе Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» и потенциальной компенсации за его обмен.



«Я не думаю, что это произойдёт. Мне нравится Карис ЛеВерт, Спенсер Динвидди, Джарретт Аллен и те драфт-пики, что «Бруклин» может предложить. Но если вы поставите себя на место «Хьюстона», то с их стороны это будет игра ва-банк. Они же взяли Джеймса лицом франшизы и привели ему нужных игроков… Но если в сделку будет включён Кайри Ирвинг, я бы согласился», — приводит слова Макколлума Parlons Basket.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.