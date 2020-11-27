Специалист оценил перспективы Клэя Томпсона после травмы ахилла

Специалист по спортивным травмам Брайан Саттерер прокомментировал шансы защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона на полное выздоровление после травмы ахилла.



«Всё зависит от того, что подразумевать под полным выздоровлением. Независимо от того, хорошо ли прошла операция с реабилитацией, ткани уже никогда не будут прежними после хирургического вмешательства.

Если хирург говорит, что ожидается полное выздоровление, это, скорее всего, означает иное в сравнении с высказываниями тренера и генменеджера.

Вполне возможно, Клэй сможет вернуться на прежний карьерный уровень. Но нет никаких сомнений — это будет самое трудное, что он когда-либо делал на баскетбольной площадке в своей жизни», – приводит слова Саттерера The Athletic.



Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.