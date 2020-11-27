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Лавар Болл объяснил, почему Леброн Джеймс не получает серьёзных травм

Лавар Болл объяснил, почему Леброн Джеймс не получает серьёзных травм
Баскетбол / НБА 0

Лавар Болл считает, что габариты и физическая мощь звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса являются причиной его низкой подверженности травмам, в отличие от форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

«Этот мальчик пришёл в игру сильным и тяжёлым. Он крепок. Леброн не маленький легковес, нет. Но может и бегать, и идти на контакт. Он стар и молод одновременно… Леброн не такой худой, что вы толкаете его и он получает травму. Дюрант и Клэй, они не так сложены, поэтому все в шоке», — приводит слова Лавара Essentially Sports.

Напомним, Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.

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