Кендрик Перкинс: «Лейкерс» сделали лучший ход межсезонья
Экс-баскетболист НБА, а ныне известный эксперт Кендрик Перкинс, полагает, что руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» удалось в межсезонье совершить лучшее среди всех команд лиги подписание. Перкинс считает, что таковым стало привлечение в состав Монтреза Харрелла.
«Без сомнения, пока что лучшим ходом межсезонья среди всех стал переход Харрелла в «Лейкерс», — приводит слова Pickandroll.
Напомним, Харрелл по итогам минувшего регулярного чемпионата получил награду лучшего шестого игрока. В «Лейкерс» он перебрался из «Клипперс».
Кроме этого боссы «Лейкерс» совершили ещё несколько подписаний. В команду перешли Деннис Шрёдер, Уэсли Мэттьюз и Марк Газоль. Коллектив покинули Джавейл Макги, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо и Эйвери Брэдли.
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