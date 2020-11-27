«Реал» получил крупнейшую в истории неустойку за уход игрока

На минувшей неделе мадридский «Реал» потерял ведущего игрока. Защитник Факундо Кампаццо принял решение продолжить карьеру в НБА, подписав контракт с «Денвер Наггетс».

Невзирая на тяжёлую потерю, у мадридцев есть и повод порадоваться. Клуб получит крупнейшую в истории неустойку за уход игрока, сообщает Defensa Central.

За досрочное расторжение контракта Кампаццо вынужден будет заплатить мадридцам 6 млн евро.

Первенство в своеобразном рейтинге крупнейших неустоек в истории «Реала» принадлежало форварду Николе Миротичу. Когда он переходил в НБА, «Реал» получил в качестве компенсации 2,5 млн евро. Такую же сумму клуб получил и после перехода в «Филадельфию Сиксерс» разыгрывающего защитника Серхио Родригеса.