«Реал» получил крупнейшую в истории неустойку за уход игрока
На минувшей неделе мадридский «Реал» потерял ведущего игрока. Защитник Факундо Кампаццо принял решение продолжить карьеру в НБА, подписав контракт с «Денвер Наггетс».
Невзирая на тяжёлую потерю, у мадридцев есть и повод порадоваться. Клуб получит крупнейшую в истории неустойку за уход игрока, сообщает Defensa Central.
За досрочное расторжение контракта Кампаццо вынужден будет заплатить мадридцам 6 млн евро.
Первенство в своеобразном рейтинге крупнейших неустоек в истории «Реала» принадлежало форварду Николе Миротичу. Когда он переходил в НБА, «Реал» получил в качестве компенсации 2,5 млн евро. Такую же сумму клуб получил и после перехода в «Филадельфию Сиксерс» разыгрывающего защитника Серхио Родригеса.
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