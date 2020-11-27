«Хьюстон» обменял Остина Риверса и права на Серхио Льюля
«Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс» оформили очередную сделку межсезонья в НБА. Команда из Техаса выменяла в «Никс» разыгрывающего защитника Остина Риверса, а также отдала права на ветерана мадридского «Реала» Серхио Льюля, форварда Тадию Драгичевича и бельгийского бигмена Акселя Эрвеля.
«Хьюстон» в свою очередь получил права на украинского защитника Иссуфа Санона, выбранного на драфте--2018, но пока продолжающего карьеру на Украине.
Изначально предполагалось, что Риверс подпишет контракт с «Никс» в качестве свободного агента, но в итоге стороны провели обмен по схеме сайн-энд-трэйд, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Иэн Бэгли.
Ранее сообщалось, что Риверс останется в «Никс» на 3 года и заработает за это время $ 10 млн.
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