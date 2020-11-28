Инсайдер прояснил будущее Янниса Адетокунбо

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо собирается подписать супермаксимальное продление контракта с клубом из Висконсина, сообщает инсайдер ESPN Джеки Макмаллан.



«По моим сведениям, Яннис собирается подписать супермакс. Мне так сказали, но этого ещё не произошло. Но я думаю, это то, чего мы все ожидаем», – приводит слова Макмаллан The Ringer.



Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.



Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывают «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».