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Инсайдер прояснил будущее Янниса Адетокунбо

Инсайдер прояснил будущее Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо собирается подписать супермаксимальное продление контракта с клубом из Висконсина, сообщает инсайдер ESPN Джеки Макмаллан.

«По моим сведениям, Яннис собирается подписать супермакс. Мне так сказали, но этого ещё не произошло. Но я думаю, это то, чего мы все ожидаем», – приводит слова Макмаллан The Ringer.

Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.

Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывают «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».

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