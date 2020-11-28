Джавэйл Макги эмоциально отреагировал на уход из «Лейкерс»
Центровой Джавэйл Макги написал эмоциональный пост в социальной сети, попрощавшись с «Лос-Анджелес Лейкерс» и поблагодарив калифорнийский клуб за предоставленный шанс быть стартовым центровым в команде-чемпионе НБА.
«Я хочу поблагодарить Роба Пелинку и Джинни Басс за возможность быть стартовым центровым чемпионов мира «Лейкерс» в течение последних двух лет. Мы поставили перед собой цель и достигли её! Я с нетерпением жду нового путешествия с «Кливленд Кавальерс». Мне не терпится привнести в Кливленд тот опыт и уровень игры, который будет вызывать гордость у болельщиков», – написал Макги на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, «Лейкерс» обменяли Макги в «Кливленд» и подписали на его место испанского центрового Марка Газоля.
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