Билл Симмонс назвал единственного контендера НБА, который стал лучше в межсезонье

Известный обозреватель Билл Симмонс поделился мыслями о происходящем на рынке переходов в межсезонье НБА. По его словам, единственный претендент на титул который стал лучше — «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Стали ли „Лейкерс“ единственным претендентом н титул, который стал лучше? Они стали лучше. У них очень большая глубина состава на каждой позиции. Это слишком для других команд», — приводит слова Симмонса Fadeawayworld.net.

Напомним, в ходе межсезонья ряды калифорнийцев пополнили разыгрывающий Деннис Шрёдер, свингмен Уэсли Мэттьюз, тяжёлый форвард Монтрез Харрелл и опытнейший центровой Марк Газоль.

При этом «Лейкерс» покинули Дуайт Ховард Рэджон Рондо, Дэнни Грин, Куинн Кук и Дэнни Грин.

В минувшем сезоне «Лейкерс» стали чемпионами лиги.