Билл Симмонс назвал единственного контендера НБА, который стал лучше в межсезонье
Известный обозреватель Билл Симмонс поделился мыслями о происходящем на рынке переходов в межсезонье НБА. По его словам, единственный претендент на титул который стал лучше — «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Стали ли „Лейкерс“ единственным претендентом н титул, который стал лучше? Они стали лучше. У них очень большая глубина состава на каждой позиции. Это слишком для других команд», — приводит слова Симмонса Fadeawayworld.net.
Напомним, в ходе межсезонья ряды калифорнийцев пополнили разыгрывающий Деннис Шрёдер, свингмен Уэсли Мэттьюз, тяжёлый форвард Монтрез Харрелл и опытнейший центровой Марк Газоль.
При этом «Лейкерс» покинули Дуайт Ховард Рэджон Рондо, Дэнни Грин, Куинн Кук и Дэнни Грин.
В минувшем сезоне «Лейкерс» стали чемпионами лиги.
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