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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал сенсационное поражение от аутсайдера

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал сенсационное поражение от аутсайдера
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал сенсационный проигрыш команды в матче 11-го тура регулярного чемпионата с АСВЕЛом (68:80).

«Прежде всего поздравляю АСВЕЛ и Ти Джей Паркера. Это их заслуженная победа. Они были лучше подготовлены физически. АСВЕЛ — одна из самых сильных команд турнира с физической точки зрения. У них есть талантливые игроки. Перед матчем говорил, что они не заслуживают того, чтобы занимать последнее место. Очень много проигранных ими матчей были близкими. В этот раз они очень удачно сыграли в нападении. В какой-то степени мы должны винить и себя, но в то же время АСВЕЛ реализовал несколько тяжёлых бросков», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

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