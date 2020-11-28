Феноменальный победный бросок звезды ЦСКА в матче с «Реалом» — лучший момент тура Евролиги
Евролига представила топ-10 моментов 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На вершине рейтинга оказался победный трёхочковый бросок с фолом защитника ЦСКА Майка Джеймса в матче с «Реалом» (74:73). Кроме того, в топ-10 попал эффектный данк тяжёлого форварда «армейцев» Торнике Шенгелии.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Напомним, матч ЦСКА — «Реал» состоялся 26 ноября. Самым результативным в составе победителей стал лидер команды — разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 28 очков. Коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Торнике Шенгелия. У «Реала» самым результативным был набравший 15 очков тяжёлый форвард Трэй Томпкинс.
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