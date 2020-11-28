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Матч соперников сборной России перенесён. В «пузыре» в Таллине вспышка коронавируса

Матч соперников сборной России перенесён. В «пузыре» в Таллине вспышка коронавируса
Баскетбол / Сборная России 0

Сегодня, 28 ноября, в Европе пройдёт серия матчей квалификационного турнира Евробаскета. Участники квартета В, в котором соревнуются команды Эстонии, Италии, Северной Македонии и России, должны провести матчи в «пузыре» в Таллине.

Однако противостояние Италии и Северной Македонии уже перенесено, сообщает официальный сайт ФИБА. Решение принято из-за того, что у троих представителей балканской делегации диагностирован коронавирус. Сборная Северной Македонии ушла на самоизоляцию.

Информации о том, что этот случай как-то повлияет на проведение матча Эстонии с Россией, пока нет.

Напомним, после двух туров Россия занимает третье место в своей группе, имея в активе одну победу в двух встречах. 30 ноября Россия должна встретиться с Италией.

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