Уилл Клайберн: ЦСКА — самая близкая организация к НБА

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн считает, что «армейский» клуб является самой близкой по уровню организацией к клубам НБА.
«С тех пор, как я приехал сюда, мне сказали, что как только ты наденешь эту майку, давление возрастёт. Это первое, что мне сказали игроки. И они правы. Победа в Евролиги или провал. В ЦСКА так много ожиданий. Я хочу сказать, что это, вероятно, самая близкая организация к НБА, которую можно найти. И от вас ждут победы. У вас есть всё. В клубе обо всём позаботятся. Единственное, о чём вам нужно заботиться, — это играть в баскетбол и побеждать. Второе место — не вариант. Поздравлений за второе место здесь нет. Либо победа, либо неудачный сезон. Некоторые люди учатся ценить это здесь. У некоторых есть время, чтобы приспособиться к этому», — приводит слова Клайберна Eurohoops.
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