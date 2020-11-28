Уилл Клайберн: мечта — вывод из обращения майки с моим номером в ЦСКА

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн был бы не против вывода из обращения его номера в случае завершения карьеры в «армейском» клубе и завоевания чемпионских титулов Евролиги.

«У меня действительно нет несбывшейся мечты. В сезоне-2018/2019 я, вероятно, добился всего чего мог. За один сезон. Если всё-таки говорить про мою огромную мечту… Может быть, это произойдет, а может, и нет. Если смогу закончить карьеру в ЦСКА, выиграть ещё больше титулов, то, думаю, мечта — вывод из обращения майки с моим номером. Думаю, это следующая конечная цель. Это то, чем сейчас занимаюсь, — победы и вывод номера из обращения. Очевидно, если хочу закончить карьеру в ЦСКА, наверное, это будет моей целью», — приводит слова Клайберна Eurohoops.